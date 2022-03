Detinguda una reincident després d'estafar més de 1.300 euros a un hotel del Pas

Andorra la VellaEl Cos de Policia va detenir aquest dissabte al Pas de la Casa una dona no resident de 62 anys com a presumpta autora d'un delicte d'estafa privilegiada. Segons relaten les autoritats, la detenció es va dur a terme després que la dona estigués fent ús dels serveis d'hoteleria i restauració d'un establiment del cap del Port i pretengués marxar sense abonar l'import final de l'estança. Es tracta d'una circumstància per la qual aquesta persona ja va estar detinguda el 21 de febrer després de fer el mateix en un hotel de l'avinguda Meritxell. Després de la detenció, els agents van acompanyar la dona al centre hospitalari, on va quedar ingressada.

La policia ha procedit a la detenció de 27 persones durant la darrera setmana (del 28 de febrer al 6 de març). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (14) i per altres delictes (9). Cal destacar la detenció del passat dimarts d'una dona resident de 22 anys com a presumpta autora d'un delicte contra el patrimoni i contra la llibertat. Els agents van ser requerits a les 6.30 hores per part d'un empleat d'una estació de servei d'Encamp després d'haver patit una agressió per part d'una parella que hauria intentat sostreure tres ampolles de vi de l'establiment. En veure que els clients s'haurien amagat la mercaderia a l'interior de les seves jaquetes, es va iniciar una confrontació verbal que va derivar en una agressió dels detinguts envers l'empleat.

A conseqüència de la baralla, la víctima va patir diferents cops per tot el cos, així com petites lesions a la cara i el trencament d'unes ulleres graduades. Igualment, al llarg de la trifulga es van trencar una vintena d'ampolles de vi. No satisfeta amb el succés, la dona detinguda també va proferir amenaces de mort a una testimoni dels fets. L'acompanyant de la interessada no va ser poder detingut en tractar-se d'un menor d'edat.

La policia també va haver d'acudir el dijous de la setmana passada a la zona del Tarter, a Canillo, davant l'avís d'una baralla entre dos usuaris en una estació d'esquí. Tot i que des d'un inici l'agressor no va estar identificat al lloc dels fets, va poder ser detingut hores més tard. Es tracta d'un home no resident de 39 anys que al llarg de la baralla va propinar un fort cop al nas d'un altre home produint-li una ferida que el va afectar el teixit subcutani, per la qual cosa va requerir un tractament mèdic posterior.

També pel que fa a la tipologia d'altres delictes, dissabte van ser detinguts a Ordino un home i una dona no residents de 41 i 46 anys per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Una vegada van arribar al domicili particular, els agents van constatar que tots dos detinguts presentaven un important estat d'embriaguesa i que s'havien agredit davant els dos fills menors de la dona.

Quant al capítol de delictes contra la salut pública, destaca la detenció el dimarts de la setmana passada a Incles d'un temporer de 25 anys després de ser enxampat amb 0,4 grams de metamfetamina (èxtasi). Dos dies més tard, dos homes no residents de 26 i 29 anys van ser controlats quan pretenien accedir al Principat per la frontera del riu Runer amb embolcalls de cocaïna de 0,3 grams cadascun.

Finalment, pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la taxa d'alcoholèmia més elevada es va registrar aquest diumenge a les 1.41 hores per part d'un home resident de 31 anys. Després del pertinent control realitzat a causa d'un accident amb danys materials, l'interessat va donar una taxa de 2,00 g/l. En aquest sentit, també es va detenir aquest diumenge un temporer de 41 anys per donar una taxa d'1,64 g/l i positiu a la prova de control de tòxics salivar després de patir un accident amb danys materials.