Detingut per amenaçar de mort durant una baralla

Andorra la VellaLa policia va detenir dijous a la nit a un home, resident de 50 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la integritat física i moral. L'arrest es va dur a terme a Andorra la Vella quan els agents del cos d'ordre van ser requerits per una baralla a la via pública entre dues persones. Al lloc dels fets, els efectius van determinar que l'interessat havia amenaçat de mort l'altra part, tot iniciant una baralla que li va causar lesions que requerien punts de sutura.

Aquesta és una de les actuacions més destacades que figuren a balanç de detencions de la setmana passada, en la qual es van controlar un total de divuit persones, a la qual també cal posar en relleu la detenció d'una dona i un home, resident de 31 i 30 anys, respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Segons figura al balanç, els agents ambdues persones haurien mantingut una discussió, la qual hauria derivat en una agressió mútua, al domicili particular que compartien.

Els membres del cos també van arrestar durant la setmana passada un jove, resident de 18 anys, per un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic i l'honor per haver agredit lleugerament al seu progenitor i injuriat els agents interventors. Entre les altres actuacions hi figura el control d'un home, no resident de 31 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d'expulsió administrativa, i l'arrest d'un resident de 24 anys a la Massana per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Quant a les detencions efectuades per delictes contra la seguretat al trànsit, els agents van arrestar un total d'onze persones, entre les quals destaca el control d'una jove, resident de 22 anys, que va donar una taxa d'1,58 grams d'alcohol per litre en sang en ser controlada després de tenir un accident de circulació amb danys materials.