Detingut per una baralla per una plaça d'aparcament en un centre comercial

La policia va detenir aquest diumenge al vespre a Andorra la Vella a un home no resident de 32 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat. El cos d'ordre va ser requerit per una baralla en l'aparcament d'un centre comercial, i en arribar, els agents van observar la víctima amb diferents contusions a la cara i una abundant hemorràgia nasal. Els agents van determinar que l'agressió s'havia produït a causa d'una problemàtica d'una plaça d'aparcament.

Aquesta és una de les tretze detencions que la policia ha efectuat durant la darrera setmana del 10 al 16 de gener del 2022. Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra la seguretat del trànsit (2) i altres delictes (6).

D'altra banda, cal destacar que les autoritats també van procedir el dijous a la detenció a Canillo d'un home no resident de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública -resistència i desobediència. Els agents van ser requerits a la recepció d'un hotel, ja que un client estaria causant escàndol i molestant. Durant el control, aquest va reaccionar amb una actitud desafiant i desproporcionada envers els agents, motiu pel qual se'l va detenir. A més, en el decurs de la nit ja s'havia intervingut l'interessat en dues ocasions.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, el 10 de gener es va detenir un home no resident de 33 anys que accedia al Principat amb 0,7 grams de cocaïna. Ja el dia 11 de gener, a la mateixa frontera del riu Runer, també es va tenir un home no resident de 40 anys que intentava entrar amb 0,4 grams de cocaïna. A més el dia 12 es va detenir una dona resident de 48 anys per introduir 2,5 grams de cocaïna i 0,6 grams de marihuana, i en el decurs de la investigació, es va detenir un home resident de 62 anys per la seva presumpta implicació en l'assumpte.

Al llarg de la setmana, també es va detenir un home resident de 41 anys a Canillo per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, a una dona resident de 25 a Andorra la Vella per la seva implicació en un ús fraudulent de targeta de crèdit, a un home resident de 28 anys per saltar-se una ordenança penal de suspensió del permís de conduir i a un home no resident de 41 anys com a presumpte autor dels delictes contra l'administració pública i contra el tràfic jurídic.

Finalment, quant als delictes contra la seguretat del trànsit, es va detenir un home resident de 43 anys el dijous per una taxa de 2,11 grams d'alcohol per litre de sang i el diumenge es va detenir a un home resident de 25 anys per una taxa d'1,07 grams d'alcohol per litre de sang després d'un accident de danys materials.