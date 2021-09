Detingut un home a un bar per haver entrat il·lícitament a casa de l'exparella i haver-la agredit

Andorra la VellaLa policia va detenir el passat dimecres al voltant de dos quarts de vuit del matí un home resident de 42 anys com a presumpte autor dels delictes contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, la integritat física i moral, l'honor i el patrimoni. Des del Cos de Policia informen que van ser requerits de matinada per una agressió en l'àmbit domèstic a Sant Julià. Un cop al lloc dels fets, determinen que l'interessat ha accedit il·lícitament a l'interior del domicili de la seva exparella esbotzant la portant per entrar-hi, per a continuació agredir-la i marxar del domicili. La policia inicia una recerca per tal de localitzar-lo i ho aconsegueixen després de requerits en un local de restauració on l'interessat havia causat danys al mobiliari.

Aquesta és una de les catorze detencions que ha efectuat la policia durant la setmana del 6 al 12 de setembre, i entre les quals destaca l'arrest a un home no resident de 58 anys al Pas de la Casa el dijous al vespre com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un hotel on l'home havia faltat al respecte i havia agredit a la seva dona. Pel mateix delicte, diumenge a la matinada també es va detenir un home resident de 34 anys a Andorra la Vella per haver agredit la seva parella durant una discussió.

Els agents també van arrestar el passat divendres a primera hora del matí a Escaldes-Engordany a una dona resident de 35 anys per lliurar una recepta mèdica falsificada. La dona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra el tràfic jurídic.

D'altra banda, entre les 10 detencions per delictes contra la seguretat del trànsit cal destacar la detenció el passat dissabte de dos homes, un resident de 55 anys, i un no resident de 21 anys, per donar positiu amb 1,94 i 1,72 grams d'alcohol per litre de sang respectivament. A més, el dimarts al vespre també es va arrestar un home resident de 24 anys amb positiu a la prova de control de tòxics salivar després d'un accident de trànsit en el qual hi va haver un ferit.