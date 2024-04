Dos detinguts per intentar furtar en un restaurant i amenaçar amb una pistola a un veí

Andorra la VellaLa policia ha detingut dos joves com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni, la llibertat i la seguretat col·lectiva. Els sospitosos van ser arrestats després de ser sorpresos intentant robar en un restaurant, on van amenaçar un veí amb una pistola d'aire comprimit amb aparença real. Les autoritats policials han pres les mesures pertinents per posar fi a aquest acte il·legal i assegurar la seguretat dels ciutadans. Els detinguts estan sent interrogats per esclarir els fets i sotmetre'ls a la justícia corresponent.