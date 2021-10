Detinguts per fer xantatge: demanaven 3.000 per no publicar fotografies íntimes

Andorra la VellaLa policia va detenir el passat dimecres a Escaldes-Engordany a una dona i un home de 22 i 26 anys respectivament com a presumptes autors dels delictes contra la llibertat. Segons informa el cos d'ordre, els dos interessats utilitzaven un perfil de xarxes socials per establir amistat amb la víctima i compartir fotografies íntimes. Després, van voler utilitzar aquestes fotografies i van fer xantatge a l'interessat per no fer públic el material fotogràfic, on li demanaven una compensació econòmica de 3.000.

Aquesta és una de les divuit detencions que ha efectuat la policia durant la setmana del 4 al 10 d'octubre, quan s'ha produït una detenció contra la salut pública, una contra el patrimoni, vuit contra la seguretat del trànsit i vuit més per altres delictes. Els agents també van tenir el dimarts a Escaldes-Engordany un home resident de 32 anys com a presumpte autor del delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. De la mateixa manera, el diumenge a la nit també es va tenir un home resident de 34 anys a Encamp pel mateix delicte.

D'altra banda, el cos d'ordre va detenir el dimarts al vespre a Canillo a un home resident de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de Justícia, ja que circulava amb el permís de conduir suspès. A més, el dissabte es van produir fins a tres detencions a Andorra la Vella. La primera va ser durant la matinada de divendres a dissabte, quan es va detenir el conductor d'un vehicle que havia patit un accident amb un motorista ferit. La policia informa que se'l va detenir per l'actitud despectiva i desafiant que va tenir envers els funcionaris. La segona detenció, que es va produir a la tarda, va ser a un home no resident de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de Justícia i contra el tràfic jurídic. De fet, l'interessat va ser controlant conduint amb el permís de conduir suspès i se'l va detenir per donar la identitat del seu germà. Finalment, el darrer detingut de dissabte va ser a un home no resident de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública. La persona detinguda volia accedir a l'Estadi Nacional sense entrada i es va posar agressiu amb els membres de seguretat de l'esdeveniment. En aquell instant, un agent de policial del dispositiu de seguretat es va atansar al lloc i va rebre una empenta per part de l'interessat amb intenció d'agredir-lo.

Entre les vuit detencions per delictes contra la seguretat del trànsit cal destacar la detenció el passat dilluns d'un home resident de 44 anys per donar positiu amb una taxa de 2 grams d'alcohol per litre de sang. D'altra banda, el dijous a la matinada també es va detenir un resident de 26 anys per possessió de 0,1 grams de cocaïna.