Les dificultats per diferenciar la marihuana tradicional del CBD compliquen la seva legalització

Andorra la VellaEl ministre portaveu del Govern ha estat qüestionat aquest dimecres sobre la situació del CBD a Andorra en l'àmbit legal, en el marc de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Arran de les darreres notícies a causa d'una detenció d'un pacient que feia servir les plantes de forma medicinal, el debat ha quedat obert en l'àmbit polític.

Casal ha argumentat que la planta de CBD no és legal actualment perquè no tenen la forma de verificar si no es tracta de marihuana tradicional i que, per tant, no porti THC, que és el component amb efectes psicotròpics.

Per altre costat, pel que fa als productes químics que sí que han passat per un procés verificat de separar els dos components, poden ser considerats legals. Però la dificultat, com ja s'ha exposat, resideix en la mateixa planta i la fulla, que només pot verificar-se la seva composició a partir d'un examen de laboratori.

Tot i això, Casal no ha tancat la porta a què la situació canviï de cara al futur. De fet, ha avançat que es produirà una reunió amb el ministeri de Salut per valorar quins són els beneficis medicinals de la plana i si podria ser positiva una regulació en el mitjà termini.

El portaveu també ha remarcat que no hi ha un consens en la resta de països europeus, ja que uns estan apostant per la via de la regularització, però altres encara troben arguments per tancar les portes.