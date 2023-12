Disminució del 19,3% en Contractacions de Temporers Comunitaris

Andorra la VellaLa contractació d’estrangers amb permís de residència i treball per a la temporada d’hivern ha generat 1.558 autoritzacions, el que representa un consum global de les quotes de temporada del 28,3%. Així, tal com publica aquest dijous el departament d’Estadística, s’han utilitzat el 29,1% de les places de personal extracomunitari, mentre que s’han concedit 289 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 1.269 per a personal extracomunitari.

En general, el nombre de contractacions de temporers ha disminuït un 34,2% en comparació amb el mateix període de l’any passat. La dinàmica de les contractacions se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un 36,8% menys del consum de les quotes d’extracomunitaris i en un 19,3% menys pel que fa al consum de les quotes de comunitaris. Aquest fet es pot explicar, en gran part, a causa de l’obertura de quotes i, en conseqüència, l’inici de peticions, es va realitzar abans, a principis del mes d’octubre.

Així mateix, l’evolució de les autoritzacions inicials dels decrets de quota presenta un augment del 12,3% en comparació amb la temporada anterior, únicament tenint en compte el decret inicial de quota d’hivern de 4.910 autoritzacions. No obstant això, vist que degut a l’alta demanda de permisos el Govern va aprovar un decret d’ampliació de quota de 645 autoritzacions (5.555 autoritzacions en total), l’evolució de les autoritzacions inicials per a la temporada 2023-2024 tenint en compte aquesta ampliació presenta una reducció del 0,7%.