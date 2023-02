Disponible una plaça de cap de serveis de terreny dins la Direcció d’Operacions de FEDA

Andorra la VellaA través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), FEDA va publicar aquest dimecres un edicte en el qual s'ofereix una plaça de cap de serveis de terreny dins la Direcció d’Operacions. La recepció de candidatures es farà única i exclusivament mitjançant la pàgina web de FEDA. Les persones interessades hauran d’entrar en l’apartat ”Uneix-te a l’equip”, cercar l’oferta d’aquest lloc de treball específic, introduir les dades sol·licitades, i penjar el currículum vitae i còpia dels justificants dels diplomes obtinguts, dins el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de publicació de l’edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Si és considera convenient, FEDA podrà sol·licitar altra documentació complementària al llarg del procés de selecció, com per exemple, un certificat mèdic i/o antecedents penals, els quals seran indispensables per continuar en el mateix. Els requisits que es demanen, s'especifiquen a l'edicte.