Disponible una plaça d'analista pel Departament de Supervisió de Serveis d'Inversió de l'AFA

Andorra la VellaL'AFA (Autoritat Financera Andorrana) ha publicat un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) en què anuncia que ofereix una plaça d'analista del Departament de Supervisió de Serveis d'Inversió. La principal funció és dur a terme les tasques tècniques de supervisió de les entitats en l'àmbit dels serveis d'inversió.

Les persones interessades, de manera personal o representades per persona o entitat autoritzada a l'efecte, han d'adreçar una sol·licitud a l'AFA "Selecció de personal – ASI 09/2022", al carrer Bonaventura Armengol, 10 – edifici Montclar, bloc 2, 4a planta, AD500 Andorra la Vella, o bé per correu electrònic a recursoshumans@afa.ad, especificant com a referència "ASI 09/2022", acompanyada del currículum vitae i dels documents acreditatius de titulació acadèmica, abans de les 13:00 hores del dia 31 d'octubre de 2022. Per a més informació, consultar l'edicte.