Dol a la banca per la defunció de Jordi Aristot Mora

Andorra la VellaEl món de la banca es troba de dol per la mort de Jordi Aristot Mora als 77 anys. Diferents directius d'entitats bancàries han volgut posar de manifest l'aportació del finat a la transformació de la banca andorrana en general i de MoraBanc en particular. L’any 1979, Jordi Aristot va ser nomenat conseller de Banc Internacional d’Andorra i el 1986 es va convertir en conseller delegat fins que va arribar a la presidència del banc. Jordi Aristot prenia el relleu del seu pare, Antoni Aristot Gomà, l’any 1998. L’any 2010 Jordi Aristot es va jubilar i va deixar el càrrec a Francesc Mora Sagués però va mantenir la seva vinculació amb el banc com a membre del consell d’administració del grup fins al 2013 quan va ser rellevat pel seu fill Oscar Aristot Borràs.

Els bancaris consultats han destacat el caràcter afable i dialogant d'Aristot Mora en uns temps de finals del noranta i principis d'aquest segle on es van haver de prendre decisions importants davant el canvi de model que s'estava preparant i que canviaria de forma global la forma de fer banca al país. També han posat de manifest la importància d'haver estat al capdavant d'una gran operació de compra de les accions que tenia el BBVA a MoraBanc i fer que el banc quedés en mans de la família. I també destaquen que fou qui va tirar endavant l'edifici insígnia de MoraBanc a l'Avinguda Meritxell en una obra que va ser tot un exercici d'enginyeria.

La família rebrà les mostres de condol aquest diumenge 2 d’octubre, entre les 15 i les 19 hores, al Tanatori d’Escaldes-Engordany. La missa funeral tindrà lloc aquest dilluns dia 3, a les 16 hores, a l’església de Sant Pere Màrtir.