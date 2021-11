Donació de 40 ordinadors al Centre de Formació d'Adults per part de Vall Banc

Andorra la VellaEl director del departament de Formació Professional, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha rebut aquesta setmana un total de 40 ordinadors per part del Chief Digital Officer de Vall Banc, Edmon Pallerola. L'entitat bancària els ha cedit perquè, tot i que ja havien quedat obsolets per al seu ús en l'àmbit bancari, encara tenen una funcionalitat en l'àmbit educatiu.

Amb la incorporació de la tecnologia al núvol a l'educació, la potència necessària dels ordinadors de sobretaula s'ha reduït, ja que la major part d'aplicacions educatives estan disponibles via navegador web. Els ordinadors serviran per a dotar els nous espais formatius del Centre de Formació al Llarg de la Vida, inaugurat fa uns dies pel cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy.

Més concretament, 16 ordinadors han servit per equipar una aula d'informàtica, 20 més s'han ubicat a les aules generals, per a consulta dels alumnes o projeccions multimèdia, i els quatre restants s'instal·laran a l'aula de formació del Centre Penitenciari de la Comella, on el Centre de Formació al Llarg de la Vida col·labora en la formació i reinserció dels interns amb una oferta educativa específica. La cessió va proposar-se abans de l'estiu i s'ha pogut materialitzar ara amb la recent inauguració de les noves dependències del Centre.