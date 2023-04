Drons per evitar incendis

Andorra la VellaFa tres anys que FEDA va iniciar proves pilot per incorporar la tecnologia dels drons al manteniment de les línies. Des de llavors s’ha anat "afinant" aquesta aplicació i ara es poden fer "manteniments més complexos", tal com explica el cap de Manteniment de la companyia, Òscar Navarro. Així, després d’haver apostat de manera definitiva per aquesta eina, aquests dies s’estan duent a terme els treballs de manteniment de la línia d’alta tensió de les valls del nord, incorporant el control de la vegetació del sotabosc fent servir la tecnologia LiDAR que permetrà saber quin és l’estat de la flora que hi ha sota les línies i, d’aquesta manera, "assegurar les zones de risc i tenir les línies molt netes i evitar el risc d’incendi", exposa Navarro.

I és que el responsable de projectes d’enginyeria de FEDA posa en relleu que "un dels problemes amb les xarxes és el risc d’incendi" i incorporant la tecnologia que els ofereix l’empresa que està duent a terme aquests treballs de detecció, Cega Drone, es permet saber quin és el seu estat i anticipar accions per evitar incendis.

A més, apostar per aquesta tecnologia està possibilitant que es puguin "fer manteniments més específics, més acurats", ja que es pot obtenir informació amb molt més detall. També, es pot fer la conservació de les línies de "forma més segura i molt més eficient".

Aquests dies, com s’ha comentat, s’està fent el manteniment de la línia de les valls del nord, que s’ha prioritzat ja que s’està posant en servei i a més s’hi estan fent unes "modificacions". La intenció de FEDA, però, és anar "extrapolant" aquests treballs a la resta de la xarxa. "La idea que tenim és que més o menys en un termini de tres anys ser capaços de fer tota la xarxa de FEDA", puntualitza Navarro, i anar mantenint aquesta periodicitat.

Abans es feia aquest manteniment "caminant" i controlant els punts més alts amb prismàtics o en alguns moments, per "fer revisions més complexes", s’emprava l’helicòpter. Els drons, però, permeten ser "més eficients" i tenir "una capacitat d’arribar al detall" que facilita fer manteniments molt més exhaustius i precisos, la qual cosa "garanteix l’estabilitat de la xarxa" i que el temps de tall, en cas de problemàtica, "sigui mínim". De fet, des de FEDA recorden que Andorra és dels països amb un temps de tall de subministrament més baix. En aquest sentit, la tecnologia puntera serveix per detectar qualsevol problema i actuar de manera ràpida per solucionar-lo.

De fet, a banda dels treballs de manteniment específics que s’encomanen a empreses externes, a FEDA hi ha dos tècnics formats en pilotatge de drons i quan hi ha una avaria s’actua amb aparells propis que permeten "apropar-se ràpidament al punt conflictiu i identificar" quin és el problema, amb la qual cosa es "minimitza el temps de tall" del subministrament.