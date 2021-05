Duaners armats

Andorra la VellaEls duaners començaran a ser dotats amb armes en breu. I és que el Govern ha procedit aquest dimecres a adjudicar material de seguretat per al cos per un valor de 89.000 euros. Tal com ha destacat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, aquesta dotació respon “al compromís” a què es va arribar amb el cos perquè pogués comptar amb aquestes armes perquè els duaners puguin dur a terme les seves funcions “amb més seguretat”.

Ara s’equiparan 47 efectius, sobretot aquelles que estan associats als punts duaners. De manera paral·lela, ha recordat el ministre, s’han fet les formacions i els psicotècnics necessaris. Si bé en aquesta primera fase es dotarà aquesta gairebé cinquantena d’efectius d’arma és previst que al llarg del 2022 es pugui acabar de completar la dotació de material a la resta d’efectius del cos.

L’adjudicació, que s’ha licitat per lots, ha recaigut en les empreses Armeria Andorrana, Feel Good Equipaments, DIPSA i Gil Mobiliari per un import total de 89.000 euros.

El contracte té durada fins el 31 de desembre i podrà renovar-se amb acord previ del Govern per períodes anuals fins al màxim que estableix la Llei de contractació pública.