Dues comissions analitzaran els casos de persones en situacions d'elevada complexitat

Andorra la VellaEl Govern posarà en marxa dues comissions sociosanitàries de seguiment de persones en situacions d’elevada complexitat. D’aquesta manera, el consell de ministres ha donat aquest dimecres llum verd al reglament de funcionament d’aquestes dues comissions, una centrada en infants i adolescents i l’altra en joves i adults, que, de forma transversal i coordinada, portaran a terme l’avaluació holística de les persones i de les situacions, per tal de donar resposta a les necessitats extraordinàries que presenten.

Segons argumenten des de l’executiu, en els darrers anys, s’ha detectat un increment del nombre de persones que presenten característiques personals, socials i de salut mental molt vulnerables que els impedeixen gaudir d’un nivell de desenvolupament i benestar adequat. Actualment, des d’Afers Socials ja es donen resposta a aquestes persones, però a causa de l’alta complexitat dels casos es creu convenient impulsar la creació d’aquestes dues comissions per coordinar de forma més consensuada i concreta en cada cas les respostes necessàries. Així, es busca que les comissions permetin donar a aquestes persones una resposta més àgil i efectiva a les seves situacions, avaluant i articulant coordinadament nous recursos extraordinaris o intervencions especialitzades.

Aquestes comissions també han de permetre millorar la intervenció i coordinació professional conjunta per tal de donar una millor resposta a les persones que es trobin en recursos residencials especialitzats, en la seva derivació així com per la seva estada i el seu pla de retorn a la comunitat. Tenint en compte que són persones amb una vulnerabilitat especial, des del Govern es defensa que es fa necessària la intervenció professional conjunta i coordinada per tal de donar una millor resposta tant durant la seva estada com per al seu pla de retorn a la comunitat.

Tal com recull el reglament, les comissions estaran formades per professionals dels ministeris d’Afers Socials, de Salut, d’Educació, d’Interior, del ministeri ocupat en matèria d’Ocupació, la CASS i el Servei de Salut Mental del SAAS. Les comissions es reuniran en sessió ordinària almenys trimestralment i en casos d’urgència quan sigui necessari estudiar i avaluar la situació d’una persona que per les seves circumstàncies personals, socials o de salut requereixi una resposta immediata.