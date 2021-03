Dues concentracions reivindicaran el 8M a la plaça del Consell General

Andorra la VellaDe la mateixa manera que li passa a l'esquerra independentista catalana, que pràcticament mai no es posa d'acord per anar de manera unitària als actes que convoquen, l'associacionisme andorrà que treballa per equiparar els drets de les dones als dels homes tampoc acostuma a sonar a l'uníson. Aquest dilluns, 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, hi ha convocats dos actes que comparteixen reivindicació i espai, però que se celebraran en horaris diferents.

Acció Feminista d’Andorra (AFA) explica, per mitjà d'un comunicat, que organitza una concentració “per commemorar totes aquelles dones que han lluitat per assolir la igualtat de drets i oportunitats i reivindicar tots aquells drets que encara avui en dia continuen sent negats a les dones”. L'acte tindrà lloc a les 13 hores, a la plaça del Consell General, on AFA llegirà un manifest reivindicatiu, que es podrà seguir en directe per Instagram. L'acte compta amb el suport de les joventuts socialdemòcrates.

Afegeixen que a causa de la situació sanitària, les persones que s’hi concentraran tenen un lloc assignat, i es respecta la separació d’un metre i mig, i recorden que les mascaretes són obligatòries i no està permès fumar, beure o menjar al lloc de la concentració.

L'altre acte reivindicatiu serà al mateix escenari, la plaça del Consell General, però a les set de la tarda. El convoca l'entitat Contracorrent, compta amb el suport d'Stop Violències i les joventuts del PS, sota el lema: 'Les ideologies imposades són la veritable pandèmia'.