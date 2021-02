Dues noves morts a l'hospital eleven el nombre de defuncions per la Covid a 109

Andorra la VellaDos pacients de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, de 80 i 89 anys respectivament, han mort en les darreres 24 hores i fan elevar el nombre total de decessos per la pandèmia a 109 persones. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha indicat que d'aquestes dues defuncions, una sí que ha mort per la Covid-19 i l'altra era una persona que també tenia "una patologia prou greu" i s'haurà de valorar a posterior si ha mort pel virus o no. Des d'aquest diumenge, Salut ha detectat 13 nous contagis que situen en 10.712 els casos totals des de l'inici de la pandèmia, i Benazet ha comentat que els dilluns sempre acostuma a haver una davallada de casos, però ha assegurat que hi ha una tendència a la baixa, ja que per primer cop, la taxa de reproducció es troba per sota de 0,8, més concretament, a 0,78.

Entre la millora de les dades epidemiològiques, el ministre ha destacat el fet que el nombre de casos actius continua disminuint situant-se en 358. A més, ha indicat que la mitjana setmanal de nous contagis a persones majors de 50 anys ha passat de 22 a mitjans de gener a 7 persones actualment. D'altra banda, el nombre d'altes ja se situa en 10.245. Pel que fa a l'hospital, la pressió es manté amb 23 pacients ingressats, 13 a planta i 10 a la Unitat de Cures Intensives, 8 dels quals sota ventilació mecànica. Benazet ha afegit que aquest és el punt que sempre s'ha de mirar i tenir en compte pels llargs períodes de temps que els afectats es passen a l'UCI. Tot i aquesta dificultat, el ministre ha assegurat que "aniran baixant progressivament".

Entre les bones dades assenyalades pel ministre, destaca la positivitat en totes les proves diagnòstiques realitzades al país, la qual es troba en un 1,6% si es tenen en compte els tests d'antígens i en un 4,2% amb les TMA i PCR. A més, ha manifestat que els positius d'aquests darrers dies corresponen a quatre brots amb una mitjana de cinc casos per brot, el que significa que la tasca de rastreig s'està fent de forma "molt eficient i ràpida" que evita la propagació del virus. Per contra, el ministre ha recordat que el virus segueix estant present al Principat i que és el comportament de la societat el que pot provocar un nou increment de casos. En relació amb la situació a les escoles, cinc aules es mantenen en vigilància activa i dues d'elles estan confinades totalment.

Subministrament de vacunes per vies oficials

Durant la ronda de preguntes, Benazet ha insistit en el fet que Andorra ha optat per subministrar-se de vacunes a través de les vies oficials com el projecte Covax o amb els acords amb la Unió Europa, tot i que "vam intentar vies directes amb laboratoris". De fet, ha reconegut que hi ha accessos a vaccins a través d'intermediaris "però aquesta situació no ens dona prou garanties de traçabilitat del producte" i per tant, "defugim de les vies alternatives que no siguin les oficials". Sobre la vacuna russa 'Sputnik', que països com San Marino, en no rebre el subministrament acordat per part de la UE han decidit adquirir, el ministre ha confessat no tenir cap posició negativa respecte al vaccí i ha afegit que un cop sigui aprovada per l'OMS o per l'agència europea del medicament, "no descartem que sigui una de les vacunes del projecte Covax".

Pel que fa a l'arribada de més vacunes, el ministre ha informat que des del projecte Covax els van notificar que a finals d'aquest mes de febrer n'arribaria una remesa. En aquest sentit, Benazet ha confirmat que ja es tenen tots els tràmits administratius firmats amb el projecte Covax per l'arribada de vacunes d'AstraZeneca i amb França per l'arribada dels vaccins de Moderna. Tot i així, no ha pogut confirmar si arribaran a finals d'aquesta setmana o ja serà a la vinent per alguna demora. En aquesta línia, ha manifestat que la gran majoria de països europeus es troben en una posició similar i amb un ritme de vacunació semblant, ja que fins ara no hi havia una suficient producció de vacunes. El titular de Salut ha avançat que les farmacèutiques creuen que aquesta situació es desbloquejarà entre el març i l'abril.

Sobre la vacuna d'AstraZeneca, Benazet ha confirmat que seguiran l'estratègia de vacunar primer a molta població amb una dosi i al cap de tres mesos, es farà la revacunació, ja que la seguretat és més alta al cap de tres mesos. Per altra banda, amb els vaccins de Pfizer i Moderna l'executiu està valorant si seguir el protocol inicial de revacunar al cap d'entre 21 i 28 dies, o esperar més temps.

Quarantena pels provinents de Brasil o Sud-àfrica

D'altra banda, el ministre ja ha confirmat que les persones que provinguin del Brasil o de Sud-àfrica estaran sotmesos a una quarantena de 14 dies, tan bon punt surti publicat el decret. Per contra, en els països on predomini la soca britànica, no s'aplicarà perquè "ja la tenim entre nosaltres i veiem que s'està comportament bé", ha comentat el ministre, afegint que amb l'estratègia de diagnòstic i de rastreig es té molt controlada la transmissió del virus.

Després del primer cap de setmana amb obertura de restriccions que retornaven el règim de visites als centres sociosanitaris, la valoració de l'executiu és bona i han assegurat que aniran sent progressius i obrint més sortides i visites perquè els residents puguin anar normalitzant la seva vida social. Finalment, pel que fa a les estacions d'esquí i les imatges d'activitats massives, des del Govern s'ha informat que valoraran el que ha passat per esbrinar si ha estat un fet puntual i es prendran les decisions que pertoquin perquè no s'han respectat les mesures que es van establir des de l'executiu i tampoc el que es va acordar amb Ski Andorra. Tot i aquestes aglomeracions de gent, el titular de Salut ha declarat que si la gent duia mascareta i es mantenia la distància, "no em preocupa per estar a l'aire lliure".