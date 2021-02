L’harmonia torna a les residències

Andorra la VellaDes d'aquest cap de setmana tornen a estar permeses les visites de familiars als centres sociosanitaris. També s'autoritzen les sortides dels residents a l'exterior sempre que vagin acompanyats per personal sanitari. Es tracta doncs, d'una de les mesures de flexibilització a les restriccions sanitàries que aquest dimecres va aprovar el consell de ministres. D'aquesta manera, arriba una de les accions més desitjades pels residents d'aquests espais, que van rebre de manera molt positiva la notícia, i que han vist fetes realitat les demandes de les darreres setmanes: poder tenir contacte amb els seus familiars encara que no pugui ser de manera molt propera.

Les residències han adaptat l'organització per tal d'evitar cap perill a les trobades. Des de la residència geriàtrica DomusVi Salita s'informa que es disposa d'una sala de visites condicionada a la situació actual, i els familiars només es poden reunir amb els residents d'un en un mitjançant cita prèvia, amb un límit de 30 minuts per trobada. En aquests espais es preserven totes les mesures sanitàries establertes, com és l'ús de la mascareta, la distància de seguretat, la ventilació de l'espai o el rentat de mans. Pel que fa a les sortides, es fan en llocs segurs de la parròquia i amb grups reduïts, acompanyats de personal exclusiu del centre. Abans d'interactuar amb qualsevol element, es desinfecta la zona i es verifica que tot sigui segur per l'usuari. Les sortides tenen una durada d'una hora.

Des del mateix centre també s'indica que després d'haver iniciat la campanya de vacunació es respira una ambient "de tranquil·litat i seguretat". A Salita ja hi ha persones quan han rebut la segona dosi del vaccí i ara "estem pendents de conèixer el grau d'immunitat adquirit". El cert és que l'arribada de les dosis era quelcom que, tant personal com residents, "esperaven amb candeletes".