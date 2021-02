Crida a restringir les interaccions socials fins a l'estiu

Andorra la VellaDurant les darreres 24 hores s'han registrat al país 35 casos positius per Sars Cov2, una xifra que confirma una tendència a la baixa, tot i les petites fluctuacions fruit dels sistemes de cribratge. La taxa de reproducció del virus continua per sota d'1, concretament aquest divendres se situa en 0,89, amb una xifra tota de casos actius que se situa per sota dels 400, a 392. També es redueix la pressió hospitalària, amb una vintena de pacients ingressats, deu a planta d'hospitalització i els altres deu a la UCI, set dels quals amb ventilació mecànica tot i que alguns estan en procés d'extubació.

La incidència de positius en persones majors de 50 anys se situa al voltant de 14 i la positivitat de les proves és d'un 3%, cosa que indica “un bon control de la pandèmia”, segons ha manifestat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

“La bona evolució de la tercera onada a Andorra és gràcies a la reducció de la mobilitat i el bon comportament dels ciutadans que han limitat les seves interaccions socials, si ara ens relaxéssim tornaríem a tenir un increment de casos. Fins que no arribi el bon temps a l'estiu i augmentin les vacunacions haurem de seguir restringint les interaccions”, ha indicat el dirigent.