Dues noves torres afectaran un aparcament i un parc al Clot d'Emprivat

Escaldes-EngordanyLes dues noves torres d'Escaldes que ja van ser autoritzades estan a punt d'engegar com a projecte. Els edificis serien de 20 plantes i estan situats en el Clot d'Emprivat. Se sumaran a les tres que ja estan en la part final. Aquests dos edificis s'aixecaran en les parcel·les on actualment hi ha un parc i un aparcament. La cònsol escaldenca Rosa Gili ha indicat, en declaracions a RTVSA, que estan intentant disminuir els efectes de les edificacions. En aquest sentit, destaca que instaran els propietaris perquè cedeixin places d'aparcament soterrànies de les futures torres.

Gili explica que en el proper pla d'urbanisme la intenció és reduir densitat d'edificació i protegir els entorns i el paisatge. Aquest pla però no afecta a les torres que tenen els projectes aprovats i que, com a mínim, serien quatre més (comptant amb les dues a punt d'engegar). La cònsol major d'Escaldes apunta que el nou Pla d'Urbanisme ha d'estar guiat per l'estudi que fixi quin és el volum òptim d'habitants a la parròquia.