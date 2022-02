Durant el darrer any han entrat al país 3,5 milions de vehicles, un +25%

Andorra la VellaEl nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de gener ha estat de 313.003, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de gener de l’any anterior del +88%, segons informa aquest dijous el Departament d'Estadística de Govern. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +139% i per la frontera francoandorrana del +26%. El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.428.014; això representa una variació del +25% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 2.746.442 vehicles.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.428.014, fet que representa una variació del +25% respecte al mateix període anterior. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 645.554 unitats, un +37% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un +3,5% (36.018 unitats). Les xifres de febrer del 2020 a gener del 2021 es van veure afectades per la pandèmia. Aquest és el motiu pel qual es poden mostrar variacions atípiques.

Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a l'alça en el darrer mes i en aquest mes de gener es situa en un +3,1%. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència a l'alça en els darrers cinc mesos, situant-se en un +4%. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers cinc mesos, situant-se en un +0,6%.

Mateixa tendència a l'alça en l'entrada de visitants

El mes de gener de 2022 han entrat al país 634.912 visitants, els quals presenten un augment d’un +164% respecte al mes de gener del 2021. S’ha de tenir en consideració les restriccions de mobilitat a la frontera espanyola del mes de gener 2021. El dia 7,el DOGC va publicar el confinament municipal durant tots els dies de la setmana i una pròrroga del confinament perimetral de Catalunya. El tancament perimetral dels municipis va suposar el final de la lliure mobilitat entre Andorra i l'Alt Urgell perquè es va eliminar l'equiparació del país amb la comarca veïna. Les dades acumulades dels últims dotze mesos, presenten una recuperació en relació al mateix període de l’any anterior amb un augment dels visitants d’un +23%. Tant els turistes com els excursionistes, augmenten un +46,2% i un +11,5% respectivament.

El mes de gener de l’any 2022 han entrat al país un total de 634.912 visitants, dels quals 312.539 són excursionistes (51%) mentre que 322.373 són turistes (49%). Respecte al mes de gener de l’any passat, el nombre de visitants augmenta un +164%. El nombre de turistes incrementa excepcionalment amb un +736%, mentre que el nombre d’excursionistes presenta un increment d’un +54,8%.