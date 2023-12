EC.- DA + SDP + I continuarà amb el pla d'inversions per renovar la xarxa d'aigua

Andorra la VellaLa candidatura de Demòcrates + SDP + Independents d'Andorra la Vella continuarà, si revalida la victòria i es manté al capdavant del comú els propers quatre anys, renovant la xarxa d'aigua potable de la parròquia, posant èmfasi en l'eficiència i racionalització del recurs hídric.

Conscients dels períodes d'escassetat hídrica dels darrers anys, i tal com ha explicat l'actual cònsol i número 1 de la llista, David Astrié, aquest mandat s'ha fet una "inversió molt important per mantenir tota la xarxa de distribució, alhora que per cuidar totes les captacions dels dipòsits". Aquesta inversió permet afirmar, avui dia i malgrat períodes de "tensió com els viscuts aquest estiu", que la població d'Andorra la Vella "pot estar tranquil·la" pel que fa a la disponibilitat d'aigua, ja que amb els dipòsits i les actuacions fetes, el "rendiment de la xarxa és superior al 90%".

Ara bé, cal continuar treballant en l'eficiència i optimització del recurs hídric per mantenir aquesta tranquil·litat i poder afrontar nous períodes llargs de sequera, ha plantejat el candidat. Per això, es continuarà invertint "sobretot en tecnologia, perquè permet anticipar-nos, monitorar els cabals reals d'aigua de la parròquia i millorar el rendiment" de la xarxa. Per exemple, detectant qualsevol fuita d'aigua en un període molt curt de temps, ha detallat Astrié.

Així, cara els propers quatre anys, "continuarem desplegant un pla d'inversions per renovar els trams més antics i evitar que puguin patir fissures i fuites, que al final és el que ens fa perdre l'aigua que ha estat captada i tractada". En paral·lel, se seguiran controlant els dipòsits actuals i, si cal, se'n buscaran de nous, ha conclòs Astrié.