Educació no es planteja un inici de curs escolar més restrictiu que l’anterior

Andorra la VellaEls responsables dels ministeris d'Educació i Salut es reuniran aquesta setmana entrant per tal de definir tots els escenaris possibles de cara a l'inici del curs escolar 2021-2022. La titular d'Educació, Ester Vilarrubla, ha manifestat aquest diumenge que el punt de partida segueixen sent els tres escenaris previstos inicialment en acabar el curs. El primer seria tornar a començar tal com es va acabar, és a dir, amb distanciament, bombolles de convivència i ús de mascareta, mentre que els altres dos serien "més alleugerits".

Vilarrubla ha assegurat que no es preveu que la pauta a seguir sigui "més restrictiva" que la de finals d'aquest curs, ja que si la situació sanitària empitjora, es continuaria actuant de la mateixa manera que es va acabar. Així doncs, la reunió servirà per tenir tota una sèrie de protocols definits, tot i que "aquesta pandèmia ens ha fet que haguem de ser ràpids a l'hora d'actuar" i, per tant, "la decisió que pots prendre una setmana pot ser diferent de la següent perquè les condicions han canviat". El que és important, segons Vilarrubla, "és tenir els diferents escenaris previstos per saber quin és el que més s'adequa a l'inici de curs".

Un altre dels aspectes a valorar serà si es duu a terme un cribratge inicial per tal de tenir una fotografia de l'estat epidemiològic dels alumnes i professors després de la tornada de les vacances. En aquest sentit, la ministra ha dit que "és una de les opcions a tenir en compte". A més, si finalment Salut opta per vacunar els menors de 16 anys, es podrien posar en pràctica "situacions més flexibles" a les aules, malgrat que "l'inici del curs no dependrà per a res d'estar vacunat o no", encara que sigui un fet important a tenir en compte.

La titular d'Educació ha conclòs fent un balanç "molt positiu" del curs 2020-2021. "Va haver-hi un esforç col·lectiu de tothom en una situació nova i complicada", ha explicat, donant especial importància al fet d'haver mantingut la totalitat de les escoles obertes, a excepció de casos puntuals com Encamp. "Que els nostres joves hagin anat a classe pràcticament cada dia del curs és una notícia importantíssima i és el que fa que fem molt bona valoració, no només per la part acadèmica, sinó per la part emocional dels infants i els joves", ha finalitzat.