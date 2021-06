Educació prepara tres escenaris per al retorn a les aules del setembre

Andorra la VellaLa ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha assegurat aquesta setmana que, de cara al curs vinent, es treballa amb tres propostes de mesures sanitàries, a l’espera del que dicti el departament de Salut. "Ens hem preparat per a diferents escenaris, alguns de molts positius, altres menys i estem a l’espera del que dicti Salut quan arribi setembre", ha recalcat. En aquest sentit, l'escenari més optimista és d'una normalitat total, en cas que els contagis al país fossin inexistents. El segon escenari, més prudent, mantindria les distàncies socials i els grups bombolla a les aules, i per últim, el panorama més dràstic inclouria també l'ús de la mascareta entre els alumnes. "Ho tenim preparat i, en funció de com estigui la situació sanitària, haurem d’aplicar el que digui Salut arribat el moment”, ha insistit.