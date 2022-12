Elrow amplia horitzons i aterra a Grandvalira

Andorra la VellaElrow amplia horitzons i aterra, per primera vegada, a Andorra. El festival, que tindrà lloc del 30 de març al 2 d’abril a Grandvalira, concretament als sectors de Grau Roig i el Pas de la Casa, té la voluntat de fer vibrar les muntanyes del Pirineu amb la música electrònica i captivar, a banda del seu públic fidel, els amants de la neu. “Estem molt motivats i encantats amb aquest nou projecte per a tots els públics. Havíem estat buscant el lloc perfecte per escenificar el nou format i gràcies al Principat i a l’acord amb l’estació d’esquí Grandvalira podem anunciar la nostra primera gran aventura a la neu”, indiquen els fundadors d’elrow, Juan i Cruz Arnau.

Així doncs, sota el nom snowrow, Grandvalira serà l’escenari durant quatre dies d’un gran espectacle que barreja activitats per a famílies, infants, joves i adults que combinarà la música, els pop-ups, les competicions i tota mena de propostes, que inclouen més de vint discjòqueis de màxim nivell. L’objectiu, com no pot ser d’una altra manera, és oferir una experiència “mai vista abans a Europa”. L’esdeveniment tindrà un aforament de fins a 8.000 persones i comptarà amb una gran varietat de dinàmiques cada dia des de les 9 hores, quan obre el camp de neu, fins a la mitjanit. “La idea és que les famílies joves amb nens vinguin a passar quatre dies al Principat i tinguin tot tipus d’activitats per gaudir a la neu, a banda d’oferir als nostres clients habituals una nova aventura amb un festival completament diferent”, afegeix Arnau.

D’aquesta manera, tal com detallen des de Grandvalira i Elrow, l’acte es desenvoluparà en tres espais diferenciats. El primer, actiu durant la jornada d’esquí, serà a les pistes de Grau Roig i el Pas de la Casa, on s’han seleccionat diverses ubicacions, com el refugi del llac de Pessons i la zona del restaurant de Coll Blanc, per situar-hi discjòqueis que encara no s’han donat a conèixer, però que segur que faran moure les muntanyes al ritme de la música house i techno. El segon, la Plaça, situat a tocar de l’aparcament de Grau Roig, que estarà actiu des de les 9 fins a les 16 hores i l’accés hi serà gratuït. L’indret comptarà amb establiments de restauració i diversos escenaris per a adults i infants, com la Pink Cathedral i el Kids Garden. Finalment, els més gans de 18 anys amants de l’esquí i la música electrònica podran gaudir, a partir de les quatre de la tarda i fins a la mitjanit, de la zona més pura de l’esdeveniment, El Festival, que serà de pagament. Les primeres 2.000 entrades sortiran a la venda el 13 de desembre, però encara se’n desconeix el preu de sortida.

Cal recordar que els orígens d’Elrow es remunten al segle XIX a la localitat de Fraga amb l’obertura del Cafè Josepet, i és fruit de fins a sis generacions de la família Satorres-Durán-Arnau. Els seus actes s’han distingit i han cridat l’atenció de tota mena de públic per ser alternatius i incloure, a banda de la música, nombrosos elements artístics i festius, com confeti, disfresses i performances, entre altres, que donen als esdeveniments un efecte immersiu. Fins i tot, en algunes ocasions inclouen elements recreatius com tobogans, trampolins i piscines de boles, sempre amb la voluntat d’oferir als clients la millor experiència. Un altre dels aspectes que marquen el gran èxit d’Elrow és l’aposta per organitzar festes ambulants en grans ciutats d’arreu del món i el fet d’establir una temàtica particular per a cada acte, que anima els assistents a formar part de l’ambientació. Tal com informen des de l’empresa, amb seu a Viladecans, han dut a terme més de 150 esdeveniments en 67 ciutats de 26 països diferents, amb un total de 2,3 milions d’assistents i 800 discjòqueis.