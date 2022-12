Unes empanades que ens fan viatjar

Aterren a Barcelona i ens pocs dies l'èxit les abraça, arriben a Madrid i tres quarts del mateix i s'instal·len a Andorra i.... potser encara és aviat per posar-hi un calificatiu. De fet, fa pocs dies que circulen per Andorra. Ens estem referint a les empanades argentines que des de fa res ja pots menjar a Epizen . I és que un dels punts destinats a la restauració està ocupat per aquestes empanades argentines que estan donant la volta al món gràcies a la valentia, emprenedoria i visió de dos joves argentins originals de Tucumán.

Ells són en Diego Rojas i Mario Najles que com a conseqüència dels seus viatges per arreu del món, els dos joves han sabut transformar la tradicional empanada argentina en una fusió de diferents cultures culinàries. D'aquí la gran varietat d'empanades que ens ofereixen: pollastre thai, pollastre al curry, vedella picant, tonyina, cheesburguer-vegana... un gran assortit que es presenten en formes i colors diferents. En total, setze empanades (catorze de salades i dues de dolces) que les pots acompanyar amb tot tipus de beguda i gràcies al seu packaging te les pots endur allà on vulguis.

Segurament, t'han entrat ganes de provar-les i degustar-les. Doncs bé, has de saber que les empanades de Las Muns les trobaràs a la planta baixa d'Epizen, en un petit local de vint-i-un metres quadrats. Las Muns es posiciona com una opció de menjar ràpid de qualitat que pretén guanyar terreny front la tradicional pizza i hamburgueses. I està en el camí, ja que les xifres diuen que Las Muns produeix més de dos milions d'empanades l'any. Segons manifesta un dels seus fundadors, l'objecitu és que Las Muns sigui "la marca de l'empanada al món".