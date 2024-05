Un empresari planteja dos escenaris per garantir el creixement poblacional d'Andorra

Andorra la VellaEl problema de la sobrepoblació lligat a l'habitatge i a la quantitat de persones que el país pot absorbir és un dels principals reptes als quals s'enfronta el Principat. Marc Urgell, un empresari resident que participa amb altres a un pòdcast, assegura que hi ha dues possibilitats per fer que el país pugui continuar creixent. Una possibilitat és construir més assumint que hi ha un límit físic i una xifra de persones determinada que podria cabre. L'altra possibilitat és, si es considera que Andorra ja està al límit, el país hauria de créixer cap a fora, és a dir, que el Principat compri terrenys a la Seu per permetre que els treballadors produeixin al país.