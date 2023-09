Els empresaris seran responsables que els treballadors atenguin els clients en català

Andorra la VellaMònica Bonell, ministra de Cultura, Joventut i Esports, va comparèixer el passat dimecres a la roda de premsa posterior al consell de ministres per exposar detalls sobre el Projecte de Llei de la llengua oficial. Els canvis principals que comportarà la normativa serà incloure l'obligació d'acreditar nocions bàsiques de la llengua per obtenir la primera renovació del permís de residència i treball i que es fixarà l'obligació mínima de fer la salutació inicial en català. Sobre la segona qüestió, Bonell ha aclarit aquest dimarts que la responsabilitat que es compleixi el tracte en català cap als clients és dels empresaris i no dels treballadors. El Projecte de Llei de la llengua oficial fixarà l'obligació de fer la salutació inicial en català i de conèixer el vocabulari bàsic de la professió. Un dels punts en els quals s'ha incidit també és que l'administració pública ha de ser capdavantera i exemplar.