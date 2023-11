Empresaris i youtubers no hauran d'aprendre català obligatòriament

Andorra la VellaEl text de la llei del català que Govern presentarà a tràmit Govern recull en el seu redactat que l'obligació de fer un curset de 30 hores de català es limitarà als futurs permisos de residència i treball. Per tant, seran només els nous assalariats els que tindran l'obligació d'assistir a aquesta formació que ha de garantir que tinguin uns mínims per parlar en l'idioma oficial. Aquesta decisió deixa fora els treballadors per compte propi on estan inclosos els youtubers, els empresaris o els professionals liberals.

Concòrdia té la intenció de poder anar més enllà, promovent que s'hagi de presentar un títol de curset de català. La majoria de Govern no està d'acord en aquest punt, segons fonts properes al cas, perquè el fet d'establir l'obligatorietat d'un títol pot espantar els nous residents i que l'efecte sigui contrari al desitjat. Tampoc s'aprovarà la petició de l'oposició perquè la mesura s'apliqui a tots els permisos. Els problemes amb disposar de suficients professors de català per fer els cursets ja fa difícil, segons les mateixes fonts, que es pugui donar les formacions a uns 3.000 residents que es calcula que podrien estar involucrats. Anar més enllà, incloent altres tipus de permisos fa impossible el curset per a tothom.