Encamp acull una trentena d'alumnes del Campus Universitari de la llengua catalana

EncampEncamp ha celebrat aquest dilluns l'acte de benvinguda a la trentena d'alumnes que aquest any configuren el 21è Campus Universitari de la llengua catalana, un projecte que recupera la presencialitat després de dos anys celebrant-se de manera telemàtica. Durant la rebuda, en la qual hi han pres part la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagneres, s'ha donat la benvinguda a estudiants de països tan diversos com el Regne Unit, Cuba, Polònia, Itàlia, Portugal, Sèrbia, Alemanya, el Canadà, Mèxic, Irlanda, Espanya, França i la República Txeca.

L'activitat d'enguany se centra en la literatura i ofereix als participants, a través de cursos de llengua i diverses activitats culturals, la possibilitat d'integrar-se en el teixit social i cultural tant d'Andorra com de Catalunya. El Campus va inaugurar-se formalment la setmana passada a Girona i aquest diumenge els estudiants van arribar a la parròquia encampadana, encarregada d'acollir-los en aquesta ocasió.

Durant la seva estada a Andorra, que s'allargarà fins al 7 d'agost, els estudiants rebran classes de català al matí i durant les tardes faran sortides per a conèixer punts emblemàtics del país i de la parròquia. De fet, en clau parroquial està prevista la vista a Les Bons, a la Ruta dels Orris i també a Casa Cristo, mentre que també tindran la possibilitat de descobrir altres elements com Casa de la Vall.

El Campus Universitari

El Campus Universitari va néixer l'any 2002 gràcies al suport dels governs d'Andorra i de les Illes Balears. L'any 2003, l'Institut Ramon Llull s'hi va afegir com a organitzador conjuntament amb el Govern.

El projecte, que va néixer com una plataforma de difusió lingüística i sociològica útil per als joves universitaris, ha tingut sempre molt bona acollida perquè la llengua adquireix un perfil més pràctic gràcies a la convivència dels estudiants amb parlants nadius de diverses variants dialectals del català i la renovació constant del professorat, que és escollit per l'Institut Ramon Llull i el ministeri de Cultura i Esports.