Encamp adjudica el parc de lleure del Pas per 428.000 euros

EncampEl comú d'Encamp ha adjudicat el parc de lleure del Pas de la Casa per un import de 428.000 euros. Ho ha informat durant la sessió de consell de comú que s'ha celebrat aquest dijous la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, qui ha indicat que el projecte "no té res a veure amb la primera projecció que es va dur a terme", ja que s'han inclòs les peticions de millora realitzades pel consell d'infants i els veïns de la vila encampadana.

"El parc tindrà dos nivells, la part de la coberta de l'antiga duana on construïm unes escales perquè tingui connexió amb el carrer del Ramal, i també hi haurà jocs infantils. A l'altra s'hi instal·larà un joc infantil relacionat amb el món de la neu i hi haurà una zona de descans, a més s'arranjarà una part de l'aparcament de busos i s'ampliaran les voravies", ha descrit. A més, ha recordat que en un primer moment la infraestructura anava ubicada a França i que l'actual corporació va decidir emplaçar-la dintre del territori de la població.

D'altra banda, el comú també ha aprovat l'adjudicació dels treballs de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat de l'antiga casa comuna per un import de 475.443 euros amb la voluntat d'engegar un projecte de manteniment de les instal·lacions. "Dignifiquem la planta baixa i, a més, construirem un bany per als treballadors de correus, els quals cada cop que necessiten anar al servei han de dirigir-se al comú", ha detallat la cònsol.

Subvencions esportives

El comú també ha atorgat un total de 368.879 euros en subvencions esportives a una vintena d'entitats. Tal com ha assenyalat el conseller de Joventut, Esports i Turisme, Xavier Fernández, les ajudes es divideixen en dues categories, una econòmica i l'altra en instal·lacions, concretament la corporació ha donat 168.000 euros a la primera i 199.000 a la segona.

En aquest punt, el conseller David Rios ha fet esment a la manca d'informació que ha rebut sobre on es destinen els diners de les subvencions, una crítica que ha sorprès Fernández, qui ha apuntat que el membre de l'oposició rebrà la informació escaient en la pròxima comissió i ha posat en relleu que el comú mai atorgaria diners sense saber on es destinaran, tot exposant el procés que se segueix per atorgar-les a qui correspongui.

A més, ha comentat que tal com s'estipula en la modificació del reglament que es va aprovar al setembre, els clubs que disposen de monitoratge amb titulacions, "han obtingut unes ajudes superiors pel rang del professorat".

Tancament del tercer trimestre

Durant la sessió de comú també s'ha aprovat, amb l'abstenció de l'oposició de PS+I, el tancament de comptes del tercer trimestre, el qual deixa l'endeutament de la corporació al 62%, una xifra que tal com ha valorat la consellera d'Administració i Finances, Josefina Rodríguez, "se situa molt lluny del límit legal del 200%". Les dades facilitades indiquen que a 30 de setembre del 2021 els ingressos previstos del comú han incrementat més d'un 17%, el que suposa un ingrés de 19,4 milions d'euros, i s'han liquidat 19,3 milions d'euros en despeses.

Malgrat les bones xifres que reflectides en l'execució del pressupost, Rios ha ressaltat que hi ha moltes probabilitats que el percentatge d'endeutament que té actualment el comú es dispari "en dos o tres anys", tot manifestant que des de la formació comunal estan "molt preocupats per la gestió pressupostària que està duent a terme l'actual corporació". "No veiem cap contenció de la despesa, ans al contrari, només obres faraòniques i projectes sobredimensionats amb un cost molt elevat que poden posar en risc les finances comunals i la gestió de futurs mandats", ha posat de manifest.

I ha afirmat que si "nosaltres estiguéssim al capdavant del comú, no posaríem en perill els pròxims governs", al contrari que "està fent aquesta administració desproporcionada". Des del PS+I també han fet esment a l'adjudicació del nou parc infantil al Pas de la Casa, indicant que el pressupost inicial era tres vegades inferior al final i han ressaltat que "no podem anar doblant les xifres i no ser fidels al pressupost aprovat a principis d'any".

Al seu torn, tant Mas com el cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagneres, han asseverat que la corporació "mai" posarà en perill el pressupost, tot manifestant que "som plenament conscients de les finances comunals, de com ens hem trobat el comú i quina és l'estratègia a seguir". I ha afegit que són sabedors que si els preus del mercat segueixen encarint, hi haurà projectes que "s'hauran de quedar enrere".

A més, Rodríguez ha comentat que l'estratègia que segueix PS+I és "la política de la por, de posar por a la ciutadania". Mas ha finalitzat exposant que el mandat anterior "ens va deixar els comptes sanejats perquè nosaltres poguéssim invertir i fer les obres que necessitava la parròquia".