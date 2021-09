Encamp converteix la fira del cargol en un cap de setmana de festa social i gastronòmica

EncampEl 6 de setembre de 2011...

La tradicional fira del cargol d'Encamp es converteix aquest any en un cap de setmana de festa social, cultural i gastronòmica que comptarà amb la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida. A més del dinar popular que se celebrarà el dissabte 17 de setembre, des de divendres i fins diumenge tindran lloc diversos concerts, una cursa de cargols, una desfilada de comparses de moros i cristians i una degustació de setze tipus de cerveses San Miguel. El president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida, Xavier Pérez, ha assegurat que serà una festa molt divertida on volen donar a conèixer la tradició lleidatana.

Els propers dies 16, 17 i 18 de setembre el Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp acollirà la festa gastronòmica, social i cultural protagonitzada per la cargolada popular. El president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida, Xavier Pérez, ha explicat que vénen per donar a conèixer la tradicional festa de l'aplec del cargol de Lleida perquè així els andorrans s'hi acostin al maig, quan se celebri. Indica que estan fent una ronda per algunes de les ciutats importants on es volen donar a conèixer i que és el primer any que es desplacen fora d'Espanya, però els agradaria convertir-ho en un esdeveniment consolidat.

La festa començarà divendres amb una mostra de cervesa, on comprant uns tiquets a preus populars es podran tastar fins a setze tipus de cervesa San Miguel diferents. El mateix vespre hi haurà l'actuació musical de Hound Dogs, Nami i Boxters, i a partir de les dues hores de la matinada un Dj punxarà música fins a les quatre. Dissabte al matí continuarà la mostra de la cervesa, incloent mestres cervesers, hi haurà una cursa de cargols, adreçada als més petits, un ball vermut, el dinar popular i la desfilada de comparses de moros i cristians de Lleida. A la nit, novament hi haurà actuacions musicals de Martha Roquet, i En Clau Elvis. Diumenge es farà el tancament després d'un aperitiu amb cervesa.

El director de l'empresa IMAX, organitzadora de l'esdeveniment, ha incidit en el caire festiu de l'esdeveniment, i ha opinat que d'aquí uns anys serà un acte esperat i consolidat.

La consellera de Cultura del Comú d'Encamp, Olga Areny, ha volgut aclarir que no es tracta d'una fira gastronòmica que es pugui trepitjar amb la mostra que té lloc el mateix cap de setmana a Ordino, ja que opina que són dues coses molt diferents i que fins i tot el públic que hi anirà serà diferent. Tot i així, ha apuntat que de cara als anys vinents intentaran organitzar-ho sense que coincideixi amb altres celebracions d'aquesta mena, i ha coincidit amb el conseller de Turisme d'Ordino, Bartumeu Gabriel, que una agenda nacional de fires gastronòmiques seria una bona opció.