Els Encants de Sant Antoni escaldencs, en format d’exposició fotogràfica al carrer

Escaldes-EngordanyEls Encants de Sant Antoni d'Escaldes-Engordany s'haurien hagut de celebrar aquest diumenge, però la situació de pandèmia actual no ho permet. No obstant això, "per no perdre l’essència de la festa" aquesta edició es materialitzarà en format d’exposició fotogràfica al carrer (zona de la plaça de l’Església i plaça Santa Anna), que s’inaugura aquest divendres, i estarà oberta fins a finals de mes, informa el comú escaldenc en un comunicat.

L'exposició descriu a grans trets la celebració il·lustrant amb imatges d’arxiu les edicions anteriors. La mostra pretén, en definitiva, recordar als subhastadors, les entitats i les persones que contribueixen en els Encants de Sant Antoni, retent-los un homenatge per mantenir viva aquesta tradició solidària, relata el comunicat.

Els encants se celebren a l'entorn de la festivitat de Sant Antoni Abat, el 17 de febrer, protector dels animals de peu rodó i, per extensió, també patró dels traginers. La tradició d’aquesta festivitat neix del fet que era en aquesta època de l’any quan es matava el porc en moltes contrades, de manera que part de la vianda s’oferia a l’advocació del sant. Dies abans de la festa, el sagristà de l’església recollia les donacions dels veïns, generalment aliments procedents de la matança de porc, que se subhastaven públicament a la plaça, a benefici de l’església i com a mostra de devoció.