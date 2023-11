Encesa de llums de Nadal l'1 de desembre a Encamp i al Pas de la Casa

Andorra la VellaEncamp i el Pas de la Casa encendran les llums de Nadal de forma simultània el divendres 1 de desembre a les 18.30 hores. L’encesa comptarà amb actuacions musicals i el repartiment de xocolata calenta i coca per a tots els assistents en ambdues viles.

A Encamp, l’encesa tindrà lloc a la plaça dels Arínsols i sacomopanyarà de l'actuació de l'Esbart Sant Romà i del Cor Rock d'Andorra infantil i juvenil. Mentre que al Pas de la Casa es farà a l'Església de Sant Pere i comptarà amb el Cor Rock d'Andorra adults.Parades i activitats de la Fira de Santa Llúcia

El cap de setmana del 2 i 3 de desembre hi haurà una nova edició del mercat de Santa Llúcia, que com és tradició es concentrarà a la plaça de Sant Miquel d’Encamp. Durant els dos dies hi haurà actuacions que acompanyaran les parades d’artesania i de temàtica nadalenca, obertes de les 10.30 a les 19 hores.

La primera actuació serà el dissabte 2 de desembre, a les 16.30 hores, a càrrec de Dansa Broadway Escola de Teatre Musical i del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness.

De cara a diumenge, hi haurà l’actuació musical de Noa Ashti i Alys Paramà a les 12.30 hores. Totes les actuacions es faran a la mateixa plaça de Sant Miquel.