Enclar activarà una borsa d'artistes per promoure la cultura i el talent andorrà

Andorra la VellaLa candidatura d'Enclar promourà la cultura i el talent andorrà. Una de les mesures per fer-ho serà l'activació d'una borsa d'artistes a la qual el comú d'Andorra la Vella tindrà accés. Serà a través d'aquesta borsa que es podran contractar espectacles i activitats.

Així mateix, Enclar impulsarà un espai per a artistes de carrer que veuria d'aquesta borsa d'artistes. El fet és que la formació concep les places com un lloc de reunió. Un indret que pot acollir activitats culturals i de carrer. Cultura popular en definitiva.

És per això que una de les propostes de la candidatura per a Andorra la Vella és no només reformar la plaça del Poble, sinó fer que aquesta i les altres places de la parròquia siguin una font de cultura. "I per fer cultura creiem que la millor manera és a través d'aquesta borsa d'artistes d'Andorra", ha declarat la número dos de la llista d'Enclar, Olaya Losada. "D'aquesta manera es fomenta al mateix temps la cultura del país", ha dit.

A banda, i amb el mateix objectiu d'estimular la cultura, Enclar crearà un paquet d'aparcament, àpat i entrada els dies d'espectacle en col·laboració amb els restauradors.