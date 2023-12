Enclar vol involucrar a la ciutadania per a decidir el destí de les inversions

Andorra la VellaPer a la candidatura d'Enclar, un comú obert, transparent i eficient és sinònim de bona governança. És per això que impulsarà processos participatius perquè la població pugui decidir a què es destinen les inversions. "Des d'Enclar no només volem demanar el que pensa la gent cada quatre anys. Volem que la gent pugui participar del comú i que sigui un comú obert", ha declarat la número 5 de la candidatura per Andorra la Vella, Maria Nazzaro, que ha afegit que la transparència és l'única via que garanteix la confiança de la ciutadania vers les institucions polítiques.

En aquest sentit, Maria Nazzaro ha afirmat que "la parròquia d'Andorra la Vella la formem totes les persones. Som qui la creem i qui la vivim i creiem que és molt important que tothom pugui participar del nostre dia a dia".

Una forma de participació és potenciant l'aplicació que actualment té el Comú d'Andorra la Vella. "Hem de donar-li l'ús que hauria de tenir" però avui molts ciutadans no saben que existeix, ha dit la candidata.

Així mateix, Enclar renovarà i actualitzarà la pàgina web per fer-la més àgil i transparent. "Que sigui una eina de la qual en puguem treure profit i no només informació", ha exposat. A més, la candidatura també agilitzarà els tràmits a través de la digitalització i la nova web, sempre sense oblidar que el comú "és la casa de tots i que cal que estigui oberta perquè es puguin fer els tràmits també de forma presencial".

Una altra de les mesures passa per assignar a cada conseller la tasca de referent d'un dels barris o nuclis de població de la parròquia amb la voluntat d'establir un canal de comunicació més proper, àgil i transparent. "Cal que la gent confiï en els representants polítics i per això cal ser transparent. I per apropar-nos volem que cada barri tingui un conseller referent per a traslladar-li les opinions, crítiques i propostes", ha explicat Nazzaro, que ha afegit que "la gent vol que estiguem al carrer per veure les necessitats reals i no en un despatx, i això és el que Enclar farà".