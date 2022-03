Enfocament "conjunt" entre Andorra i Catalunya per abordar el centre de Salut Mental de la Seu d'Urgell

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el conseller català de Salut, Josep Maria Argimon, han assenyalat aquest dissabte que el futur centre de Salut Mental que el Bisbat vol projectar a la Seu d'Urgell encara es troba en una fase molt "embrionària". El conseller català ha exposat que es tracta d'un projecte que comptarà amb un enfocament "conjunt" entre els diferents territoris, ja que una vegada que sigui una realitat "donarà resposta a la ciutadania andorrana i també a la de la comarca". Per tant, ha dit, "tot el que sigui col·laboració és bo".

Malgrat que és el Bisbat d'Urgell qui lidera el projecte, Argimon ha detallat que "l'únic que ha demanat és que hi hagi un servei de Salut Mental i que no es dediquin els espais a unes altres temàtiques", però encara queda feina al davant per detallar si acollirà pacients d'un perfil infantil, juvenil o adult. També està en l'aire qui s'encarregarà de gestionar el centre: "De moment tenim els espais i la voluntat de construir de pressa. Després la gestió ja ho veurem, però estarà en les mans de les entitats que tenen més experiència en la gestió", ha indicat.

Al seu torn, Benazet ha refermat que la voluntat de les dues administracions és que siguin dispositius que puguin donar servei a tota la regió pirenaica. Pel que fa a l'interès andorrà, ha manifestat que fa poc es va celebrar una reunió amb el Bisbat i "continuarem tenint les que convinguin per disposar d'una estructura que ens pugui beneficiar a tots". Tampoc està clar encara quina serà la col·laboració que oferirà el Principat.