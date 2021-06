Enxampat a la duana espanyola un jove francès de 21 anys amb més d'un miler de paquets de tabac

Sant Julià de LòriaDimecres passat, com a resultat de la realització d'un control fiscal per part d'efectius de la Guàrdia Civil, es van intervenir la quantitat de 1.125 paquets de tabac de diverses marques, valorats en 3.400 euros, i es procedirà a aixecar acta per una infracció de Contraban. La intervenció es va produir pels voltants de dos quarts d'una del migdia, quan un vehicle de la marca Citroën, ocupat per quatre persones, va accedir a la duana de la Farga de Moles procedent d'Andorra pel carril verd (res a declarar).

Els agents després de realitzar una inspecció fiscal del vehicle, van observar diversos cartrons de tabac. Realitzada una inspecció més exhaustiva per part dels guàrdies civils, es van localitzar ocults, en un doble fons situat a la guantera del vehicle, la resta de paquets, reconeixent-ne la propietat, un dels ocupants, un jove de 21 anys i de nacionalitat francesa.

Un cop verificada la mercaderia confiscada pels agents a les dependències de l'Agència Tributària, i en presència de l'oficial de Viatgers, es va procedir a aixecar acta per Infracció de Contraban, quedant el gènere decomissat dipositat a la Duana de la Farga de Moles.