Equipaments especials a Pal, Arcalís i al port d'Envalira

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat ha activat aquest dissabte la fase groga a la CG2 per passar pel port d'Envalira, a la CG3 d'accés a Arcalís i a la CG4 a partir de Pal, per la qual cosa és necessari disposar dels equipaments especials per circular per aquests punts. La situació és similar a la carretera que enllaça França i el Pas de la Casa. A banda, des de Mobilitat també s'informa que el trànsit és dens a l'N145 d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana.

Després de la bona climatologia dels darrers dies, el temps ha canviat substancialment aquest dissabte després que un front atlàntic estigui deixant precipitacions generalitzades a tot el país durant aquest matí. La cota de neu se situa al voltant dels 1.500 metres. Tot i el temps actual, es preveu que a partir de la tarda s'obrin clarianes i que diumenge el sol torni a ser el protagonista.

