Equipaments necessaris a partir del Tarter i a Arcalís mentre comença a nevar a cotes més baixes

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat ha activat la fase groga a la CG2 per circular a partir del Tarter i pel Port d'Envalira i a la CG3 d'accés a Arcalís arran de la nevada de les darreres hores. En aquests punts, i també a l'RN22 d'accés al Principat des de França, és obligatori l'ús dels pneumàtics especials o equipaments, i es recomana no circular a més de 60 quilòmetres per hora; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, i evitar qualsevol maniobra brusca i augmentar la distància de seguretat. A més, es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal.

Així mateix, Mobilitat també informa que la nevada s'està deixant veure en cotes més baixes de la xarxa viària. De fet, ja abarca tot el país i a la Seu d'Urgell també s'està registrant caiguda de neu. D'aquesta manera, abans d'iniciar qualsevol trajecte, es recomana consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar el desplaçament. Per la seva banda, des del departament de Protecció Civil es recorda que el país segueix en alerta groga durant el cap de setmana per vent i neu. En aquest sentit, cal extremar les precaucions mentre es duguin a terme activitats a l'exterior, així com consultar el butlletí de perill d'allaus i tenir en compte les condicions de visibilitat.

⚠️❄️ Comença a nevar a cotes més baixes de la xarxa viària. Consulteu l’estat de les carreteres abans dels vostres desplaçaments i circuleu amb equipaments especials en els trams on el mapa del trànsit indiqui #fasegroga https://t.co/ThhtxACLU5 pic.twitter.com/pWB4pZ76nA — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 27 de noviembre de 2021

#FaseGroga CG2 - A partir del Tarter | CG3- Accés Arcalís #Equipaments especials RN22 d'accés França. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 27 de noviembre de 2021