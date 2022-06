Els equips 'AV Wedo al poder', 'AV Dreams Team', 'Com Tu' i 'Unknow', guanyen la final de la WRO Andorra Telecom

Sant Julià de LòriaUn total de 23 equips han pres part en la vuitena final de la World Robotic Olympiad Andorra Telecom que s'ha celebrat aquest any, sense restriccions, a l'auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria i que ha comptat amb la participació d'equips de Loopa Aula Tecnològica d'Andorra, de l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell, i per primera vegada d'un equip de l'escola andorrana del Pas de la Casa. La prova, s'ha estructurat en quatre categories, Robobasic, Robomission Star, Robomission Elementary, i Robomission Junior i els equips han competit entre les 10 a 12:30 hores del matí. En la categoria Robobasic l'equip guanyador ha estat 'AV Wedo al poder' de la Seu d'Urgell; en la Robomission Star l'equip guanyador ha estat 'AV Dreams Team' de la Seu d'Urgell; i la categoria Robomission Elementary l'equip guanyador ha estat l'equip 'Com Tu', integrat per dos joves d'Andorra. Finalment, en la categoria Robomission Junior l'equip guanyador ha estat l'equip 'Unknow' d'Andorra.

La temàtica global d'aquest any, 'My Robot, my friend' ha permès als equips, reflexionar sobre les maneres en què els robots poden ajudar els humans i com fer que la interacció robot-humà sigui útil i segura. Un repte que com ha ressaltat la responsable d'esdeveniments i RSC d'Andorra Telecom, Inés Martí, "ja és en si mateixa una fita important, però que acompanyada del foment de valors com el treball en equip, la innovació, la cultura de l'esforç, la perseverança i la humilitat, són sense dubte la base per formar persones amb les competències i l'actitud necessàries per millorar la societat".

Carles Soler, president de la Fundació EducaBot, entitat que organitza la competició de la WRO a Espanya i que dona suport al torneig andorrà, ha tancat el torneig felicitant a tots els participants pel camí d'aprenentatge que estan desenvolupant i ha anunciat que donada la gran quantitat d'equips que han participat a la final andorrana, aquest any tindran accés a la final espanyola, que tindrà lloc el proper setembre a Jaen, el millor equip andorrà i el millor equip la Seu d'Urgell de cada categoria.

L'esdeveniment ha comptat també amb la presència de la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, que ha col·laborat en el lliurament de trofeus. Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L'objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l'educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees - ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.