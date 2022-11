Eric Jover: "Estem lluny de tenir un problema de seguretat pública pels temporers"

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, considera que l'arribada de temporers al país no suposa un problema de seguretat pública. Ho ha manifestat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres, en la qual ha ressaltat que la tasca que duen a terme els treballadors forans al país ajuda a desenvolupar l'economia andorrana, tot destacant que "són necessaris per tirar endavant la feina en aquests mesos puntuals". "El 99% són gent que tenen ganes de treballar, aportar el seu gra de sorra en l'àmbit laboral al nostre país i hem de donar les gràcies", ha dit.

Tanmateix, ha reconegut que des de l'administració general s'ha de mantenir un control del flux de persones que arriben a Andorra i "estar amatents" a l'evolució d'aquestes, i ha exposat que a través de la creació de la quota d'estiu i la possibilitat que els treballadors temporals que hagin complert tres temporades consecutives podran sol·licitar el permís general d'immigració i treball al país, un fet que permetrà regular i estabilitzar els fluxos migratoris i garantir la cobertura dels llocs de treball.

Finalment, Jover ha assenyalat que des de l'executiu no es plantegen una contractació a l'origen perquè no donaria solució a la situació que es viu actualment, amb una gran quantitat de persones que han arribat al país buscant feina, recordant que si es volgués controlar qui entra i per què ho fa, "hauríem de tancar la frontera i verificar amb quin objectiu volen accedir al país".