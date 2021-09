Escaldes-Engordany inaugura una nova bike àrea a Engolasters amb cinc circuits de BTT

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany disposa d'una nova bike àrea al camp del Serrat a Engolasters amb cinc circuits BTT que venen a substituir l'antic circuit que ja hi havia a la zona. La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, qui ha estat present a la inauguració de l'àrea, ha explicat que aquest projecte s'havia d'haver dut a terme l'any passat i que s'ha vist endarrerit per la pandèmia. L'objectiu principal era reformar i ampliar l'anterior circuit, el qual "estava molt deteriorat i era perillós", ha manifestat, afegint que el projecte ha tingut un pressupost de 6.000 euros i que els treballs al terreny els han fet la brigada de camins del comú.

Els cinc circuits BTT han estat homologats per la Internacional Mountain Bike Association, i n'hi ha de diferents nivells, tant per la canalla i principiants com per a professionals. "Hi ha diferents seccions dedicades al món de la mountain bike i destinades a la pràctica de la BTT", ha informat el director del projecte, Oscar Lacueva, qui ha afegit que s'ha volgut donar una evolució lògica a tots els sectors de la BTT integrats en un espai natural. De fet, la consellera ha remarcat que és "l'únic circuit a Andorra amb tanta vegetació", pel fet que es troba en un entorn natural al costat de l'estany d'Engolasters.

Concretament, els circuits es troben diferenciats per nivells amb els colors blanc, verd, blau, vermell i negre, segons la dificultat i la duresa física. "Tots els nivells estan adequats als termes internacionals", ha recordat Lacueva, reiterant que és molt important pel turista que ve de fora. Aquesta zona BTT està pensada perquè hi puguin entrenar els clubs d'Andorra com també corredors i usuaris particulars. Així, el circuit més gran és de 5,5 quilòmetres. Tot el conjunt està pensat perquè si algú ve a entrenar, "pot fer una volta d'uns 10 quilòmetres per tenir una jornada completa de 3 o 4 hores" sense repetir circuits, amb diferents modalitats i "sense sortir del mateix entorn", ha indicat Lacueva.

A banda, l'àrea també disposa d'una secció infantil amb un 'pump track' per a principiants on la canalla pot treballar la motricitat. A més, pels més petits "també hem creat un circuit infantil ple de mòduls de fusta per treballar les habilitats dels nens", ha informat Lacueva. Per tal de complementar els circuits i fer l'àrea més atractiva, també s'ha construït un 'pump track' per a adults i una àrea de salts, tant per a infants com per a adults. Des del comú esperen que els amants de les bicicletes del Principat i d'arreu puguin trobar un bon espai on gaudir d'aquest esport, ha comentat Vendrell.