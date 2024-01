Escalé tem que l'acord d'associació continuï la "desandorranització" de l'economia

Andorra la VellaEl Cap de l'oposició d'Andorra, Cerni Escalé, de Concòrdia, ha compartit les seves opinions sobre els Acords d'Associació amb altres microestats, destacant els casos de Mònaco, San Marino i Andorra.

Segons Escalé, a Mònaco, l'opinió unànime dels parlamentaris va ser contrària a l'acord. En canvi, a San Marino, l'opinió és pràcticament totalment favorable, mentre que a Andorra hi ha una divisió significativa entorn de l'Acord d'Associació per a la participació al mercat únic.

Des de Concòrdia, consideren fonamental l'organització del referèndum compromès pel Govern. Malgrat que encara no tenen el text final de l'acord, Escalé expressa confiança que el referèndum es durà a terme. La darrera informació disponible per Concòrdia és del mes d'agost, i afirmen que analitzaran amb deteniment tots els detalls. No obstant això, manifesten la seva preocupació que l'acord d'associació pugui continuar amb la desandorranització de l'economia andorrana.