Escollits els arquitectes per a l'ampliació de l'UdA a l'antiga Fàbrica Reig

Andorra la VellaEl Govern ha fet aquest dimecres un pas més per concretar el projecte d'ampliació de la Universitat d'Andorra, seleccionant, mitjançant concurs públic nacional, els arquitectes que s’encarregaran de la redacció del projecte i la direcció de les obres de condicionament dels nous espais que s’ubicaran a l’antiga Fàbrica Reig de Sant Julià de Lòria. Els guanyadors del concurs han estat Esther Pascal i Joan Manel Pallarés.

Els arquitectes seleccionats s’encarregaran ara de definir les actuacions que cal fer als nous espais que s’ubicaran, com ja es va anunciar, pròxims a les actuals dependències de l’UdA. L’edifici, de 2.870 m2, s’ha de condicionar per tal que disposi de tots els espais definits en el programa de necessitats establert pel rectorat de la Universitat d’Andorra. La voluntat és que s'hi incloguin aules, despatxos i zones multifuncionals destinades a la investigació i la recerca.

De forma paral·lela, el Govern també ha aprovat aquest dimecres la licitació de les obres per solucionar els problemes d’humitats al menjador escolar del Lycee de Ciutat de Valls. Aquest problema està provocat per la impermeabilització del pati, que és la coberta del menjador escolar. Les obres que ara es liciten tenen com a objectiu la retirada de tots elements de la coberta, la posterior refecció i impermeabilització de la coberta i la realització d’una nova rampa d’accés.