Espanya anuncia l'enviament de 20.000 vacunes més

Andorra la VellaEl comitè de gestió de vacunes d'Espanya ha aprovat l'enviament de 20.000 vaccins més a Andorra. Així ho ha explicat en roda de premsa el ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació espanyol, José Manuel Albares, després de la trobada bilateral que ha mantingut amb la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach.

Albares ha remarcat que el lliurament dels vaccins es farà en breu i que serà "en condicions similars" a les que van regir la remesa que Espanya ja ha fet arribar a Andorra. El titular d'Exteriors ha manifestat que la "col·laboració bilateral durant la pandèmia ha estat exemplar". En el mateix sentit, Ubach ha volgut transmetre "l'agraïment" a Espanya per la seva "bona col·laboració" durant la crisi sanitària i ha subratllat el fet que l'estat veí del sud hagi estat "sempre a l'escolta".

El titular d'Exteriors espanyol ha posat en relleu que "les relacions bilaterals" entre els dos països "travessen un moment que puc qualificar d'excel·lent" i ha subratllat el "gran èxit" de l'organització de la 27a Cimera Iberoamericana per part d'Andorra i el viatge oficial que van fer els reis al mes de març. En el mateix sentit, Ubach ha subratllat que va ser per a Andorra "un gran plaer" acollir els reis i ha agraït el suport d'Espanya en l'organització de la cimera, una cita, ha dit, que ha servit per "bastir ponts" amb els països iberoamericans.

Els dos ministres també han posat en relleu el suport mostrat per Espanya en les negociacions per a l'acord d'associació amb la UE. D'aquesta manera, Ubach ha agraït aquesta ajuda i el fet que "sempre" hagi mostrat la seva "sensibilitat" envers les especificitats del Principat. Albares ha posat en relleu la voluntat d'Espanya d'aportar la seva cooperació perquè aquestes negociacions "avancin ràpidament i de manera diligent" i de fet ha desitjat que puguin estar tancades abans que Espanya assumeixi la presidència del consell d'Europa, el segon semestre del 2023. En cas contrari, ja ha avançat que seran "una prioritat" per a l'estat espanyol.

Albares ha comentat que durant la trobada s'havien posat sobre la taula aspectes econòmics i a preguntes dels periodistes ha afegit que la qüestió de la fiscalitat ha estat un dels temes tractats. En aquest aspecte ha manifestat "l'actitud transparent" d'Andorra en aquesta qüestió, amb la qual cosa s'ha mostrat "satisfet".

El titular d'Exteriors espanyol també ha mostrat "la voluntat" del Govern espanyol que l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell sigui "plenament operatiu" tal com demostra que culminessin les proves per a l'aproximació al camp de vol i també s'ha mostrat satisfet perquè una extensió de l'Instituto Cervantes de Tolosa obri a Andorra per reforçar l'intercanvi cultural entre els dos estats. I precisament en l'àmbit cultural ha manifestat el "ferm suport" d'Espanya a la candidatura liderada per Andorra sobre els testimonis materials de la construcció de l'estat dels Pirineus i el coprincipat i ha dit que és "una oportunitat magnífica per conèixer el llegat" pirinenc.

En l'àmbit multilateral els dos ministres han abordat la propera celebració de la COP26 on s'han de refermar la suma d'esforços entre els estats per lluitar contra el canvi climàtic, tal com ha remarcat Ubach.

Tant la ministra d'Exteriors com el seu homòleg han manifestat la voluntat de continuar mantenint trobades i en aquest sentit Ubach ha convidat Albares a visitar Andorra, una invitació que aquest ha acceptat.