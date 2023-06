Espanya preveu una major participació dels residents a Andorra en les generals del juliol

Andorra la VellaEspanya celebrarà el 23 de juliol les seves eleccions generals, i seran les primeres en què els ciutadans que resideixen a l'estranger no hauran de demanar el vot per a poder exercir-lo, tal com recull RTVA.

Això fa que el consolat espanyol al Principat prevegi una major participació dels espanyols residents a Andorra de cara a aquests comicis, segons declara el nou cònsol general Jorge de Orueta. Fins i tot s'anima a concretar una xifra d'entre 4.000 i 5.000 persones. Ho justifica a partir del creixement que ja han constatat en les darreres autonòmiques celebrades al país veí, amb un increment d'entre el 10 i el 15%.

Ser major d'edat i estar inscrit al cens de residents espanyols a Andorra són les úniques condicions per a poder exercir el dret a vot, el que es podrà fer entre el dissabte 15 i el dijous 20 de juliol a l'ambaixada espanyola, amb horari ampliat de deu del matí a sis de la tarda. Actualment, hi ha 24.000 persones al Principat amb dret a vot, el que se suma al fet que és un dels països on la població que resideix a l'estranger més vota.