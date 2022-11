Espanya troba un augment en l'entrada il·legal d'armes de defensa des d'Andorra

Andorra la VellaFernando Álvarez, sergent de la Guàrdia Civil i cap accidental de la duana de la Farga de Moles, ha afirmat que s'ha detectat un increment del moviment d'armes comprades a Andorra i que posteriorment són portades a Espanya. Es tracta de les armes de defensa que és legal comprar-la al Principat, però que a Espanya està prohibit. Especialment, les defenses de descàrrega elèctrica coneguda com a tàser i les porres extensibles.

Álvarez va explicar que "la gent no sap o no vol saber que és il·legal el seu trasllat, és a dir, és legal comprar-la i tenir-la a Andorra però no portar-la a Espanya". Això afecta tant als tàsers com a les porres extensibles. La legislació espanyola només permet la tinença i ús d'aquest tipus de defenses al personal autoritzat, normalment els cossos de seguretat de l'estat.