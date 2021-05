Andorra la VellaEl mes d'abril del 2021 han entrat al país un total de 136.978 visitants, dels quals 87.456 han estat excursionistes (63,8%) i 49.522 turistes (26,2%). Així, segons informa aquest dijous el departament d'Estadística, si s'analitzen les dades per país de residència, es pot veure com els visitants espanyols (78.016) representen un 57% del total de les visites, els francesos (46.641) un 34% i els visitants d'altres procedències (12.321) un 9%. En aquest sentit, les dades no són comparables a l'any anterior, tenint en compte que l'abril del 2020 Andorra no va rebre cap moviment turístic a causa del confinament arreu i, en especial, als països veïns.

Així mateix, des d'inicis d'any, les dades acumulades s'han vist afectades per les restriccions epidemiològiques causades per la Covid-19, les quals van començar el març del 2020. Així doncs, els visitants presenten una davallada del 59,3%, i tant els turistes com els excursionistes davallen un 76% i un 41,9% respectivament en relació amb el mateix període de l'any anterior.

Pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 43,1%. Quant als turistes, disminueixen un 57,8%, i els excursionistes també baixen un 34% en relació amb l'any anterior. Si s'analitza el tipus de relació dels visitants, es pot veure com a l'abril el 39,6% han estat famílies, 37,6% parelles, 7,9% amics, 12,3% han vingut sols i 2,6% fa referència a altres. Els motius de les visites més significatius fan referència a les compres, amb un 63%.