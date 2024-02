'Especuland': els 'premis' de la plataforma Habitatge Digne que parodien els Esland

Andorra la VellaDivendres té lloc l'entrega dels premis 'Esland' als millors youtubers de l'any de parla hispana. La Plataforma Habitatge Digne ha aprofitat per fer pública la 'convocatòria' (irònica) dels premis Especuland que han de premiar al youtuber resident que més ha especulat al Principat.

La Plataforma critica que Govern ha facilitat l'arribada dels creadors de contingut "amb diners a mans plenes que lluny de respectar la gent del país" s'han dedicat" a fer negoci amb la nostra vida".

Aquesta acció es considera un perill per la influència dels youtubers amb els joves. "Normalitzen, blanquegen i promouen una activitat que no genera cap benefici a la societat, al contrari, genera patiment i angoixa. Aprofiten la seva fama per vanagloriar-se dels importants guanys que obtenen amb l'especulació".

Destaquen que no tenen dret "a jugar amb la vida de la gent treballadora del país" i si ho pensen fer "ens tindreu fent-vos front". Demanen que Govern aturi l'especulació i obren el seu canal d'Instagram perquè la gent voti qui ha estat el youtuber més especulador.